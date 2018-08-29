«Динамо» подпишет португальского хавбека «Тонделы» Мигела Кардозу

Полузащитник португальской «Тонделы» Мигел Кардозу продолжит карьеру в чемпионате России. Московское «Динамо» вот-вот подпишет португальца.

24-летний хавбек находится в Москве и в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо». Соглашение португальца с бело-голубыми будет рассчитано на четыре года.

Кардозу выступает за «Тонделу» с 2016 года, за это время он провел за клуб 62 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Также хавбек имеет опыт выступлений в испанской примере.

В сезоне-2015/16 он провел 3 матча в чемпионате Испании за «Депортиво».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: A Bola