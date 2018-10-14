Кокорину и Мамаеву предложили спортзал в СИЗО

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжат тренировки. Только их футболисты будут проводить в СИЗО.

«Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО. К футболистам сходили представили ОНК и рассказали, что как только их переведут из карантинных камер в обычные, они напишут заявление с просьбой разрешить им тренировки в местном спортзале. Если разрешат — то час занятий обойдётся братьям Кокориным и Мамаеву в 400 рублей за час», — сообщает телеграм-канал Mash.

Кроме того, стало известно, что Александр Кокорин содержится в СИЗО вдвоем в шестиместной камере, а Мамаев — втроем в четырехместной камере. Рецидивистов, бомжей, наркоманов среди соседей нет.

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы. Кокорин и Мамаев отправлены в СИЗО «Бутырки» до 8 декабря.

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Фото: Сергей Дроняев
Источник: телеграм-канал Mash

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