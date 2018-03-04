Робби Кин возглавил индийский «Атлетико» и будет играющим тренером

Бывший нападающий сборной Ирландии, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин стал главным тренером индийского клуба «Атлетико» из Калькутты. Это первый опыт работы тренером для 37-летнего Кина, у которого есть тренерская лицензия УЕФА категории А.

В клубе он сменит бывшего защитника клуба «Шеффилд Уэнсдей» Эшли Вествуда.

Он выступит в качестве играющего тренера в ближайшем матче «Атлетико» в индийской Суперлиге против «Норт-Ист Юнайтед» Авраама Гранта.

В последних 6 играх Кин забил 5 голов в чемпионате Индии.

Примечательно, что в начале сезона «Атлетико» тренировал еще один известный английский нападающий Тедди Шерингем, но был уволен после того, как выиграл всего три игры из 10 на старте сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Irish Times