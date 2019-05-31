«Наполи» близок к приобретению Арнора Сигурдссона

Исландский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 20-летнего исландца заинтересован «Наполи».

По информации исландского журналиста Хьорвара Хафлидасона, Сигурдссон «на 100%» перейдет в «Наполи». Хафлидасон в феврале уже сообщал, что неаполитанцы интересуются молодым футболистом.

Напомним, ЦСКА приобрел Сигурдссона прошлым летом у «Норчепинга» за 4 миллиона евро. Руководство армейского клуба рассчитывает на игрока в будущем. Таким образом, столичный клуб отпустит исландца, если получит выгодное финансовое предложение.

В прошедшем сезоне атакующий полузащитник провел 21 матч в чемпионате России. В его активе 5 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Хьорвара Хафлидасона