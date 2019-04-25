«Манчестер Сити» установил очередное достижение

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в чемпионате Англии. Таким образом «горожане» установили достижение.

Команда Хосепа Гвардиолы побила рекорд английских клубов: она забила 157 мячей в сезоне во всех турнирах. Ранее рекорд принадлежал также «горожанам» времен Мануэля Пеллегрини, сезона-2013/14. Тогда клуб отметился 156 голами.

Кроме того, испанский специалист также установил достижение. Гвардиола — первый тренер, которому удалось одержать три победы подряд над «красными дьяволами» на «Олд Траффорд» (сезон-2016/2017 «МЮ»- «Манчестер Сити» (1:2); сезон-2017/2018: «МЮ»- «Манчестер Сити» (1:2); сезон-2018/2019: «МЮ» — «Манчестер Сити» (0:2)).

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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