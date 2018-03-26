Федор Смолов: «Фенербахче» реально хотел меня приобрести»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Фенербахче». Игрок поведал, почему турецкий клуб захотел его приобрести.

«Мы играли с «Фенербахче» в Лиге Европы, и за пару дней до матча турецкие газеты написали, что я уже заключил контракт с этим клубом. Перед тренировкой мне об этом сказал гендиректор «Краснодара». Я такой: «Вау, не может быть!» — «Да это везде в Интернете». И тут мне в инстаграме повалили писать сотни болельщиков «Фенера». «Come to us», желто-синие значки.

Что забавно, это породило у «Фенербахче» предметный интерес, и они потом выходили на клуб, реально хотели меня приобрести», — рассказал Федор Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: Maxim