Канселу: «Криштиану был рожден, чтобы побеждать»

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч». Футболист высоко оценил шансы на победу Криштиану Роналду.

«Криштиану родился, чтобы побеждать и помогать побеждать своим товарищам по команде. Если Роналду не выиграет «Золотой мяч» в этом году, это будет немыслимо. Он лучший игрок мира, в прошлом сезоне его игра была определяющей. Криштиану выиграл Лигу чемпионов и забил 15 голов. За кого бы он ни играл, эта команда сразу же становится лучшей. Класико это подтвердит. «Барселона» без Месси выигрывает 5:1, а без Роналду «Реал» проигрывает 1:5. В этом вся разница» — заявил Канселу.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. В текущем сезоне серии А футболист провел 10 матчей, забил семь мячей и отметился пятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com