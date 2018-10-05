Маурицио Сарри хочет, чтобы Альваро Мората чаще плакал

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча Лиги Европы с «МОЛ-Види» (1:0) отметил автора гола форварда Альваро Морату. Испанец забил впервые с августа.

«Рад за Морату. Ему было важно забить, но я думаю, что не менее важно для него было провести хороший матч. Сегодня он отлично выполнил свою работу, сыграв на команду.

Сегодняшняя игра может дать ему шанс начать сначала. Сегодня он действовал очень хорошо, в отличие от неудачных последних матчей. Эта игра должна придать ему уверенности. Иногда ты забиваешь, иногда – нет, но при этом важно показывать полезную игру.

Он важен для команды. На данный момент у нас в нападении действуют Мората и Жиру. Учитывая, что нам предстоит долгое время проводить матчи каждые три дня, каждый из них сыграет свою роль в этом сезоне. Если Мората хочет плакать после каждого гола, хочу как можно чаще видеть его слезы», – сказал Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: chelsea-fc.ru