РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Автор: Тимофей Поршнев 0

Внеочередная конференция РФС. Москва. 22 февраля 2019 г.

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России. Об этом журналистам в четверг заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполкома организации.

Исполком РФС прошел в четверг в Москве.

«Для 16-17 летних ребят нужен турнир, в котором они могли бы получать соревновательную практику высокого уровня, проведение первенства России по круговому принципу, как РПЛ [Российская премьер-лига], позволит нужную практику дать. Сейчас формат молодежного первенства размыт, кто-то использует эти команды, чтобы дать восстановиться возрастным игрокам. Эти разные подходы делают менее эффективными данные соревнованиями, у каждого клуба свой подход, этой практики недостаточно, чтобы прогрессировать», — заявил Дюков.

«Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года. В первом турнире примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди школ и академий, туда войдут клубы РПЛ, но также школы, которые не представлены никак ни в ФНЛ [Футбольной национальной лиге], ни в ПФЛ [Профессиональной футбольной лиге]. УОР 5, СДЮШОР «Зенит» и ряд школ, которые не имеют клубов в РПЛ», — добавил он.

Глава РФС добавил, что количество команд в молодежном первенстве по футболу будет увеличено с сезона-2020/21 до 18 или 20.

В молодежном первенстве выступают команды клубов Российской премьер-лиги. На данный момент в нем могут выступать игроки не старше 21 года.

«Молодежное первенство превращается на переходном этапе превращается в соревнование среди игроков до 20 лет, чтобы через сезон уже там могли выступать ребята до 18-19 лет. В следующем сезоне там будут выступать 16 команд премьер-лиги, чтобы впоследствии увеличить число участников. Скорее всего, их будет 18-20. Как и в соревнованиях среди игроков до 17 лет, мы дадим участвовать в этом турнире школам с высоким рейтингом», — сказал Дюков.

Также президент РФС Александр Дюков, сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола.

«Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола. Он это предложение принял», – заявил Дюков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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