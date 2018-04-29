Премьер-лига. 28-й тур.«Ростов» обыграл «Тосно» на своем стадионе

«Ростов» обыграл «Тосно» на своем стадионе. Гости пропустили два гола.

Премьер-лига. 28-й тур.

РОСТОВ — ТОСНО – 2:0 (0:0)

Ростов-на-Дону. 29 апреля.

Стадион: «Ростов-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Зуев, 66), Ионов(Макеев, 79), Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Паршивлюк, Шомуродов.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Миюшкович, Макаров, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Палиенко (Рикардиньо, 74), Полетанович (Карницкий, 81), Труйич (Скворцов, 69).

Голы: 1:0 – Шомуродов (68), 2:0 – Шомуродов (72).

Предупреждения: Макаров (2), Галиулин (35), Гулиев (55), Вилуш (63), Дугалич (68).

Удаление: Макаров (26).

16 (6) удары(в створ) 6 (1)

19 фолы 6

9 угловые 2

0 офсайды 1

60 % владения мячом 40

«Тосно» подошел к матчу в качестве кандидата на вылет их Премьер-лиги и одновременно претендентом на Лигу Европы. Команда не выигрывает уже семь матчей подряд. На 26-й минуте все решилось: Макаров получил две желтые карточки и был удален с поля. «Ростов» тут же взял инициативу в свои руки. «Тосно» сумел дотянуть до конца первого тайма, но дальше хозяева вышли вперед. Шомуродов однозначно заслуживает звания «героя матча»: футболист за 4 минуты сделал дубль и поставил точку в матче. Как итог: 2:0 и семь матчей без побед для «Тосно» в лиге.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»