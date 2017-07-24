Федерико Бернардески прибыл в Турин

Автор: Алена Груздева 0

Федерико Бернардески

Трансфер Федерико Бернардески из «Фиорентины» в «Ювентус» находится в завершающей стадии. Футболисту предстоит пройти медицинское обследование в Турине.

23-летний Федерико Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт сроком на 5 лет, в течение которых игрок будет получать по 4 млн евро в год. Предыдущий клуб итальянского полузащитника «Фиорентина» на его продаже заработает 40 млн евро, а также 10% от последующей перепродажи игрока.

В предыдущем сезоне серии А Бернардески забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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