Федерико Бернардески прибыл в Турин

Трансфер Федерико Бернардески из «Фиорентины» в «Ювентус» находится в завершающей стадии. Футболисту предстоит пройти медицинское обследование в Турине.

23-летний Федерико Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт сроком на 5 лет, в течение которых игрок будет получать по 4 млн евро в год. Предыдущий клуб итальянского полузащитника «Фиорентина» на его продаже заработает 40 млн евро, а также 10% от последующей перепродажи игрока.

В предыдущем сезоне серии А Бернардески забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia