Еще один футболист «Реала» хочет играть за «Ювентус»

Защитник «Реала» Марсело намерен покинуть клуб. Футболист хочет перебраться в новую команду уже зимой.

Марсело собирается перейти в «Ювентус». Игрок знает об интересе к нему со стороны итальянского клуба. Желание Марсело покинуть «Реал» во многом связывают с переходом в «Ювентус» Криштиану Роналду.

Руководству испанского клуба не нравится намерение защитника.

Напомним, что Марсело перешел в «Реал» Мадрид в 2007 году. В текущем сезоне бразилец провел шесть игр и отметился одним голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport