«Кардифф Сити» интересуется Артемом Дзюбой

«Кардифф Сити» заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе. Клуб готовится к выступлению в английской премьер-лиге.

Форвард сборной России привлек к себе внимание валлийского клуба своим выступлением на ЧМ-2018. Нападающий забил 3 гола в 4 матчах турнира.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года. «Кардифф Сити» следующий сезон проведет в английской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл в 25 матчах чемпионата России и забил 7 голов, отдав 3 передачи. При этом вторую половину сезона нападающий провел в аренде в тульском «Арсенале».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»