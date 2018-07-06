«Кардифф Сити» интересуется Артемом Дзюбой

Автор: Тимофей Поршнев 0

Dzyuba

«Кардифф Сити» заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе. Клуб готовится к выступлению в английской премьер-лиге.

Форвард сборной России привлек к себе внимание валлийского клуба своим выступлением на ЧМ-2018. Нападающий забил 3 гола в 4 матчах турнира.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года. «Кардифф Сити» следующий сезон проведет в английской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл в 25 матчах чемпионата России и забил 7 голов, отдав 3 передачи. При этом вторую половину сезона нападающий провел в аренде в тульском «Арсенале».

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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