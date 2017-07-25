Пауло Дибала и Лоренцо Инсинье — кандидаты на замену Неймару в «Барселоне»

«Барселона» в ближайшее время продаст Неймара за 222 млн евро. На вырученные деньги «блаугранас» могут отыскать достойную замену бразильцу.

Сообщается, что каталонский клуб заинтересован в двух игроках серии А: Лоренцо Инсинье из «Наполи» и Пауло Дибале, выступающего в «Ювентусе». В апреле этого года оба футболиста продлили контракты с действующими клубами до лета 2022 года.

В итальянском сезоне-2016/17 Дибала забил 11 голов и отдал 7 результативных передач, а Инсинье 18 раз поразил ворота соперников и сделал 9 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport