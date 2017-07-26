Дело Неймара о неуплате налогов официально закрыто

Руководство «Сантоса» считает, что в 2013 году Неймар перешел из бразильского клуба в «Барселону» не совсем законно. Стало известно, что прокуратура Бразилии дело закрыла.

Помимо Неймара по делу о неуплате налогов и фальсификации документов проходили отец футболиста, экс-президент «Барселоны» Сандро Россель и нынешний глава клуба Хосеп Бертомеу. Сантос обвинил Неймара в налоговом мошенничестве — бразилец якобы предоставил фальшивый дополнительный контракт с клубом, в котором была указана иная цена игрока. В дополнение к судебному обвинению были заморожены многие активы и банковские счета футболиста «блаугранас».

Позднее руководители «Сантоса» признали наличие дополнительного соглашения с Неймаром: сперва штраф, который игрок должен был выплатить, сократился вдвое, а затем бразильская прокуратура и вовсе закрыла дело.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo