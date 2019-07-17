«Наполи» не может арендовать Хамеса Родригеса

«Наполи» планирует арендовать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Но у итальянского клуба возникли сложности с переходом колумбийца.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис назвал причину, почему они не могут договориться о трансфере хавбека со «сливочными».

«Не понимаю, почему «Бавария», у которой доходы в три раза выше наших, может взять Хамеса в аренду, а мы – нет? Мне бы хотелось посмотреть, как он и Карло Анчелотти найдут общий язык с командой, прежде чем отдать 42 млн евро», — заявил Де Лаурентис.

Ранее «Наполи» планировал арендовать футболиста у королевского клуба с правом выкупа, но затем мадридский «Атлетико» включился в борьбу за игрока и заявил о желании его подписать.

Напомним, Родригес провел два сезона на правах аренды в «Баварии». В прошедшем сезоне Бундеслиги он сыграл в 20 матчах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia