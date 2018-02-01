Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Федерации футбола Украины (ФФУ) отозвать квоту аккредитаций журналистов на турнир. Член исполкома ФФУ уверен, что федерация не отвечает за их безопасность во время турнира.

По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, украинские журналисты могут аккредитоваться через ФИФА или через Россию как страну-организатора.

«Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку.

Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», – сказал Сорокин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС