Неймар еще может покинуть «ПСЖ»

Будущее нападающего Неймара в «ПСЖ» до сих пор стоит под вопросом. Бразилец еще может покинуть парижан.

Как сообщает источник, форвард не теряет надежды перебраться в «Барселону». Каталонский клуб — приоритетная цель для футболиста. Но при его возвращении могут возникнуть сложности, поэтому игрок рассматривает и другие варианты с трансфером.

Утверждается, что он не будет против перехода в «Реал», «Ювентус» или «Баварию».

Напомним, Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 он отыграл в 17 матчах, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач. Его контракт с лидером французского чемпионата рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo