Зинедин Зидан может возглавить английский клуб

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить новую команду. Французский специалист хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Приоритетным местом продолжения карьеры Зидан считает «Манчестер Юнайтед», который в настоящий момент тренирует португалец Жозе Моуринью. Нынешний наставник «красных дьяволов » находится под большим давлением после неудачной попытки выиграть Премьер-лигу в прошлом сезоне. Кроме того, Моуринью уже выражал недовольство трансферной политикой клуба этим летом.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с января 2016 по май 2018 года. За два с половиной года под его руководством «сливочные» завоевали девять трофеев, среди которых чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, а также два Суперкубка УЕФА и клубных чемпионата мира.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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