«Крылья Советов» заключили контракт с защитником ЦСКА Черновым

Автор: Никола Косич 0

Никита Чернов

Защитник ЦСКА Никита Чернов перешел в «Крылья Советов». Детали контракта 23-летнего футболиста с «Крыльями» не сообщаются.

Сумма трансфера неизвестна, однако по оценкам немецкого портала transfermarkt стоимость игрока составляет 1.8 миллионов евро.

Помимо ЦСКА россиянин успел сыграть за «Урал» и «Енисей», а также добивался вызовов в молодежную и главную сборные России.

В прошедшем сезоне чемпионата России Чернов сыграл 11 матчей, в которых получил 5 желтых карточек.

Фото: Gloobal Look Press
Источник:официальный сайт «Крыльев Советов»

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