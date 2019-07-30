«Крылья Советов» заключили контракт с защитником ЦСКА Черновым

Защитник ЦСКА Никита Чернов перешел в «Крылья Советов». Детали контракта 23-летнего футболиста с «Крыльями» не сообщаются.

Сумма трансфера неизвестна, однако по оценкам немецкого портала transfermarkt стоимость игрока составляет 1.8 миллионов евро.

Помимо ЦСКА россиянин успел сыграть за «Урал» и «Енисей», а также добивался вызовов в молодежную и главную сборные России.

В прошедшем сезоне чемпионата России Чернов сыграл 11 матчей, в которых получил 5 желтых карточек.

Фото: Gloobal Look Press

Источник:официальный сайт «Крыльев Советов»