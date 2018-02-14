Неймар перейдет в «Реал» в 2019 году

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернется в Испанию. Это произойдет в 2019-м году.
По информации каталонских СМИ, летом 2019 года бразилец перейдет в «Реал». Игрока привлекает Мадрид, испанская лига кажется ему намного интереснее французской.
Президент «Реала» Флорентино Перес давно хочет приобрести Неймара и пытался сделать это еще до перехода игрока в «Барселону».
Но стороны хотят взять паузу на год. К тому моменту «Реалу» будет проще заменить Криштиану Роналду, которому исполнится 35 лет, Неймаром.
Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo