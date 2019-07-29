Хосеп Гвардиола подписал контракт с Puma

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подписал личный контракт с компанией Puma. 48-летний специалист рассказал, какие факторы повлияли на его выбор.

Испанец будет не только участвовать в рекламных съемках компании. Помимо этого, он будет консультировать разработчиков по вопросам футбольной обуви и экипировки.

«Рад присоединиться к Puma. На мою философию и понимание игры во многом повлиял Йохан Кройфф – он тоже работал с Puma. Горд идти по его стопам», – отметил Хосеп.

«К своим игрокам я предъявляю максимальные требования. Надеюсь, что помогу Puma выпускать продукт, отвечающий требованиям современного футбола», – сказал Гвардиола.

В прошедшем сезоне Гвардиола привел «горожан» к чемпионству английской Премьер-лиги. «Сити» завоевал золотые медали, набрав 98 очков в 38-ми матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»