Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал гостевую победу

Завершился первый для «Зенита» в сезоне-2017/18 матч еврокубковой кампании. Премьера состоялась: петербуржцы обыграли израильский «Бней-Иегуду» со счетом 0:2.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.

«Бней-Иегуда» — «Зенит»

Петах-Тиква. 27 июля.

Стадион: «Ха-Мошава»

Судья: Никола Дабанович (Черногория)

«Зенит»: Лунев, Анюков, Кришито, Иванович, Нету, Гарсия, Ерохин, Жирков (Паредес 71), Жулиано (Дриусси 58), Полоз (Дзюба 75), Кокорин.

«Бней-Иегуда»: Зубас, Азуз, Хабши, Тургеман, Паз Бен Ари, Кандиль, Финиш (Ашкенази 87), Гордана (Авиталь 58), Бузагло, Тшибота (Габай 81), Вальскис.

Голы: Кришито (59), Кокорин (90)

Предупреждение: Тургеман (35)

4 (1) удар (в створ) 16 (7)

10 фолы 14

2 угловые 6

3 офсайды 1

43 % владения мячом 57

Против клуба из Израиля «Зенит» уже играл в сентябре — матч с «Маккаби», в 15 последних минут которого петербуржцы отыгрались с 0:3 до победы со счетом 4:3. Матч против израильского «Бней-Иегуды» предсказуемо начали со скамейки запасных Дриусси и Паредес — Роберто Манчини сделал ставку на российских новичков, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. Однако экс-форвард «Ростова» во втором тайме получил травму и был заменен на Артема Дзюбу. Первый гол неожиданно забил защитник Доменико Кришито с подачи углового от Хави Гарсии, а второй — столь же непредсказуемо — Александр Кокорин.

Фото: Официальный твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»