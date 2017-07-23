Филипп Лам признан лучшим игроком Германии в 2017 году

Автор: Алена Груздева 0

Лам

Журналисты Германии признали Филиппа Лама лучшим футболистом немецкого чемпионата в 2017 году. Этот сезон был заключительным в карьере защитника.

Легендарному защитнику «Баварии» награду присудило немецкое издание Kicker. Выбор в пользу Лама пал в результате голосования членов Ассоциации спортивных журналистов Германии — футболист получил 242 голоса. На втором месте с 192 голосами расположился Тони Кроос («Реал Мадрид»), на третьем, со 120 голосами, Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия»).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»

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