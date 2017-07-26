Хосеп Гвардиола: «Раньше я не мог представить, что клубы будут платить по 100-120 млн за игрока»

Автор: Алена Груздева 0

Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сегодняшнюю финансовую ситуацию на трансферном рынке. По его мнению, цифры стали невероятно огромными.

«Несколько лет назад, да даже пару лет, я не мог представить, что люди будут платить за одного игрока 100-120 миллионов евро.

Но сейчас это происходит, и это будет происходить дальше. Это большие суммы, но мы ничего с этим поделать не можем», – произнес Гвардиола в интервью.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил уже более 200 млн фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: DW Sports

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