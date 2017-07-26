Хосеп Гвардиола: «Раньше я не мог представить, что клубы будут платить по 100-120 млн за игрока»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сегодняшнюю финансовую ситуацию на трансферном рынке. По его мнению, цифры стали невероятно огромными.

«Несколько лет назад, да даже пару лет, я не мог представить, что люди будут платить за одного игрока 100-120 миллионов евро.

Но сейчас это происходит, и это будет происходить дальше. Это большие суммы, но мы ничего с этим поделать не можем», – произнес Гвардиола в интервью.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил уже более 200 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: DW Sports