«ПСЖ» планирует подписать Неймара до среды

Автор: Алена Груздева 0

Стало известно о вероятном переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Парижане надеются, что успеют оформить трансфер уже на следующей неделе. 

«ПСЖ» планирует воспользоваться опцией выкупа игрока, прописанной в контракте Неймара с «блаугранас». Сумма составляет 222 млн евро — и, если парижане совершат эту сделку, переход бразильского форварда станет самым дорогим в истории.

Если переход состоится в обозначенные парижанами сроки, Неймар сможет надеть клубное джерси парижан уже в матче против «Ювентуса» 27 июля в рамках International Champions Cup.

Напомним, что переход Неймара в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону» сопровождался финансовым скандалом, в котором принимал участие Верховный суд Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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