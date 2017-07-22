«ПСЖ» планирует подписать Неймара до среды

Стало известно о вероятном переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Парижане надеются, что успеют оформить трансфер уже на следующей неделе.

«ПСЖ» планирует воспользоваться опцией выкупа игрока, прописанной в контракте Неймара с «блаугранас». Сумма составляет 222 млн евро — и, если парижане совершат эту сделку, переход бразильского форварда станет самым дорогим в истории.

Если переход состоится в обозначенные парижанами сроки, Неймар сможет надеть клубное джерси парижан уже в матче против «Ювентуса» 27 июля в рамках International Champions Cup.

Напомним, что переход Неймара в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону» сопровождался финансовым скандалом, в котором принимал участие Верховный суд Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es