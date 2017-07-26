Игорь Шалимов: «Наша задача — сыграть на ноль»

27 июля в 20:00 по мск пройдет матч между «Краснодаром» и датским «Лонгбю». Встреча состоится в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ.

«Легкой прогулки не будет. Завтра у нас выйдет боевой состав. Нельзя допустить, чтобы игроки недооценивали соперника. У нас есть уверенность, что тот состав, который выйдет завтра на поле, сможет выполнить задачу и добиться нужного результата. Для нас не имеет значения, где играть вторую игру: дома или на выезде. Наша задача — сыграть завтра на ноль», — поделился тренер «Краснодара» своими мыслями по поводу предстоящего противостояния.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт