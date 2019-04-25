Рой Кин раскритиковал игроков «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин негативно отозвался о футболистах «красных дьяволов». Он был недоволен игрой команды Оле-Гуннара Сульшера против «Манчестер Сити» (0:2). 

«Меня всегда интригует, когда после поражения футболисты говорят: «Мы прибавим в следующем матче». Прибавлять нужно в каждом матче. Не важно, где ты играешь в «МЮ» или «Олтринхеме». Ты должен проявлять себя в каждой игре. Я бы не назвал этот матч блестящей реакцией игроков. Это те же самые футболисты, которые бросили Моуринью под автобус, и точно так же они поступят и с Оле.

Леопарды не меняют окрас. В этом клубе слишком много обманщиков для того, чтобы «МЮ» вернулся на вершину», — заявил Кин.

Напомним, что манкунианцы проиграли три последних матча с разницей мячей 0:9. В АПЛ они располагаются на шестом месте с 64 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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