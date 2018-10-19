Премьер-лига. 11-й тур. ЦСКА уверенно обыграл «Анжи»

В первом матче 11-го тура российского чемпионата «Анжи» принял ЦСКА. Гости одержали уверенную победу.

Премьер-лига. 11-й тур

АНЖИ — ЦСКА — 0:2 (0:1)

Каспийск. 19 октября.

Стадион: «Анжи-Арена». 8972 зрителя.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Дюпин, Савичев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Глебов (Чайковский, 75), Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Ахмедов, Влашич (Хосонов, 77), Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 72).

Голы: 0:1 — Влашич (31), 0:2 — Чалов (71).

Предупреждения: Долгов (17), Бекао (36), Гиголаев (40), Глебов (60), Ондуа (72), Кулик (78), Чайковский (79).

7 (4) удары (в створ) 9 (5)

13 фолы 18

4 угловые 3

1 офсайды 0

35 % владения мячом 65

Будучи безоговорочным фаворитом ЦСКА открыл счет во второй половине первого тайма. Благодаря успешному прессингу армейцы быстро оказались у ворот соперника, Дзагоев расправился с двумя защитниками и отдал мяч Влашичу, который с 12 метров точно пробил в ближний левый угол. Во втором тайме отметится лучший бомбардир России этого сезона — Федор Чалов. Но сначала Марио Фернандес ворвался в штрафную и покатил мяч на Чалова, который в одно касание отправил мяч в дальний угол. Как итог, ЦСКА одержал победу со счетом 2:0.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»