«ПСЖ» поборется за Рэмзи

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Футболист заинтересовал клуб.

Парижане намерены предложить хавбеку соглашение, рассчитанное до лета 2020 года. Ранее была информация, что «Ювентус» также хотел предложить контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.

Напомним, что соглашение валлийца с лондонским клубом истекает летом 2019 года. В этом сезоне в АПЛ Рэмзи провел за «Арсенал» 16 игр, забил один мяч и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: GLobal Look Press

Источник: L’Equipe