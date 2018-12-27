«ПСЖ» поборется за Рэмзи

Автор: Дарья Григорьева 0

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи. Футболист заинтересовал клуб. 

Парижане намерены предложить хавбеку соглашение, рассчитанное до лета 2020 года. Ранее была информация, что «Ювентус» также хотел предложить контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.

Напомним, что соглашение валлийца с лондонским клубом истекает летом 2019 года. В этом сезоне в АПЛ Рэмзи провел за «Арсенал» 16 игр, забил один мяч и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: GLobal Look Press
ИсточникL’Equipe

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