Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию

Автор: Дмитрий Темников 0

Украинский полузащитник «Манчетсер Сити» Александр Зинченко имеет проблемы с учебой. Игрок не сдал экзамены в институте.

Как стало известно, 21-летний футболист учится на третьем курсе Сумского государственного педагогического университета, где обучается специальности «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека». На настоящий момент Александр имеет задолженности по 9 предметам, но допускается к передаче.

Примечательно, что из-за выступления в Англии Зинченко остался на очной форме обучения. Обычно студенты-спортсмены переводятся на заочное обучение.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sumy Post

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