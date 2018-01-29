Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию

Украинский полузащитник «Манчетсер Сити» Александр Зинченко имеет проблемы с учебой. Игрок не сдал экзамены в институте.

Как стало известно, 21-летний футболист учится на третьем курсе Сумского государственного педагогического университета, где обучается специальности «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека». На настоящий момент Александр имеет задолженности по 9 предметам, но допускается к передаче.

Примечательно, что из-за выступления в Англии Зинченко остался на очной форме обучения. Обычно студенты-спортсмены переводятся на заочное обучение.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sumy Post