«Атлетико» планирует подписать долгосрочный контракт с Яном Облаком

Мадридский клуб заинтересован в услугах словенского голкипера в долгосрочной перспективе. «Атлетико» также планирует увеличить сумму отступных за Яна Облака.

Контракт 24-летнего Облака с «матрасниками» истекает летом 2021 года. Сегодня кипером из Словении активно интересуются в «ПСЖ», поэтому руководство «Атлетико» приняло решение продлить соглашение с футболистом на улучшенных для Облака условиях, а также повысить сумму его отступных.

Ян Облак выступает за мадридский «Атлетико» с 2014 года. В сезоне-2015/16 словенец установил клубный рекорд, проведя 21 сухой матч.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca