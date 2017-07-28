Джузеппе Маротта: «Пауло Дибала не продается»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал интерес со стороны топ-клубов к нападающему Пауло Дибале. 23-летний аргентинец выступает за «бьянконери» с 2015 года.

«Дибала не продается ни за какие деньги. Мы уже отвергли много предложений по нему», — отметил Маротта.

Ранее сообщалось, что покупательский интерес к аргентинскому страйкеру активно проявляет «Барселона», стремясь найти замену переходящему в «ПСЖ» Неймару. Была названа сумма отступных за Дибалу — 120 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport