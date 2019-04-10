Массимо Каррера об увольнении: «Мы на одно очко отставали от 2-го места, а не боролись за выживание. Может, решение было поспешным»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из клуба. Специалист поставил под сомнение решение руководства.

«Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше», – сказал Каррера.

22 октября 2018 года было объявлено об отставке Массимо Карреры. На его место пришел Олег Кононов. Сейчас «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате с 36 очками. До лидера РПЛ «Зенита» 9 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: La Gazzetta dello Sport