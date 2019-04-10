Массимо Каррера об увольнении: «Мы на одно очко отставали от 2-го места, а не боролись за выживание. Может, решение было поспешным»

Автор: Тимофей Поршнев 0

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свое увольнение из клуба. Специалист поставил под сомнение решение руководства.

«Мы на одно очко отставали от второго места в таблице, а не боролись за выживание. Возможно, решение было поспешным, но что поделать… Есть сожаления, но я двигаюсь дальше», – сказал Каррера.

22 октября 2018 года было объявлено об отставке Массимо Карреры. На его место пришел Олег Кононов. Сейчас «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате с 36 очками. До лидера РПЛ «Зенита» 9 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: La Gazzetta dello Sport

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