В случае перехода в «Челси» Ян Облак мог стать самым дорогостоящим вратарем в истории

Голкипер «Атлетико» Ян Облак отказался от перехода в «Челси». Руководство «синих» предлагало за словенца 100 млн евро.

В том случае, если сделка бы свершилась, то Ян стал бы самым дорогостоящим вратарем. Сообщается, что 25-летний вратарь сам принял решение и не захотел покидать мадридский клуб. Напомним, что этим летом «Челси» все же осуществил самый дорогой вратарский трансфер — 23-летний Кепа Арисабалага перешел из «Атлетика» за 80 млн евро.

Как известно, «Атлетико» собирается продлить контракт с Облаком до 2023 года. Сумма отступных в новом соглашении увеличится с 100 млн евро до 250 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times