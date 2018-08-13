В случае перехода в «Челси» Ян Облак мог стать самым дорогостоящим вратарем в истории

Автор: Дмитрий Темников 0

Голкипер «Атлетико» Ян Облак отказался от перехода в «Челси». Руководство «синих» предлагало за словенца 100 млн евро. 

В том случае, если сделка бы свершилась, то Ян стал бы самым дорогостоящим вратарем. Сообщается, что 25-летний вратарь сам принял решение и не захотел покидать мадридский клуб. Напомним, что этим летом «Челси» все же осуществил самый дорогой вратарский трансфер — 23-летний Кепа Арисабалага перешел из «Атлетика» за 80 млн евро.

Как известно, «Атлетико» собирается продлить контракт с Облаком до 2023 года. Сумма отступных в новом соглашении увеличится с 100 млн евро до 250 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Миши Батшуайи

«Атлетико», «Валенсия», «Эвертон» и «Севилья» претендуют на Миши Батшуайи

Ян Облак

«Челси» готов заплатить € 100 млн за Яна Облака в ближайшие сутки

«Челси» был готов выкупить Яна Облака за € 100 млн, но игрок отказался от перехода

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 