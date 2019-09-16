Руководство «Монако» обсудит будущее Леонарду Жардима в октябре

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим через месяц может быть уволен. Отставка может случиться во время паузы на матчи сборных.

Руководство княжеского клуба обсудит будущее португальца в октябре.

После 5 туров «Монако» занимает в таблице Лиги 1 предпоследнее место.

В октябре прошлого года «Монако» уже отправлял Жардима в отставку. Три месяца клуб возглавлял Тьерри Анри, но из-за плохих результатов французский специалист был уволен. Решением руководства Жардим вернулся в «Монако» в феврале этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News