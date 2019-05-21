«Спартак» и «Локомотив» планируют приобрести футболистов «Севильи»

Два футболиста «Севильи» могут перебраться в Российскую Премьер-Лигу. Испанские СМИ сообщают, что интерес проявляют «Спартак» и «Локомотив».

По информации издания, в полузащитнике испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак». В его партнере – защитнике Алейша Видале «Локомотив». И красно-белые, и «железнодорожники» уже связывались с окружением игроков. Проблемой может стать тот факт, что ни Каррису, ни Видаль не имеют желания уходить из «Севильии». Испанский клуб хочет продлить контракт с защитником, в то время как планирует ознакомиться с планами тренерского штаба.

Об заинтересованности «Локомотива» Видалем сообщалось еще летом прошлого года, но тогда оформить трансфер не удалось.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Каррис провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей . На счету 29-летнего Видаля 3 желтых карточки в 11 встречах.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: ABC de Sevilla