Суд арестовал имущество и счета Дениса Глушакова и его жены в рамках бракоразводного процесса

Автор: Поршнев Тимофей 0

Имущество и счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи арестованы. Решение об этом принял Никулинский районный суд Москвы в рамках бракоразводного процесса.

Арест является обеспечительной мерой и подразумевает запрет на проведение каких-либо юридических операций с имуществом и счетами.

28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. Беседа по процессу назначена на 22 октября, сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей.

В настоящее время капитан «Спартака» выступает за молодежную команду москвичей вместе с защитником Андреем Ещенко. У них конфликт с тренером Массимо Каррерой.

Фото: Global Look Press
Источник: радиостанция «Говорит Москва»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Denis Glushakov

Массимо Каррера отстранил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок «Спартака»

Дизлайк, отписка. История отстранения Дениса Глушакова и Андрея Ещенко

Массимо Каррера объяснил, почему Глушаков и Ещенко не полетели в Австрию

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 