Каземиро: «Конечно, «Реалу» не хватает Криштиану»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он рассказал, что мадридской команде не хватает португальского нападающего.

«Конечно, нам не хватает Криштиану, как не хватало бы любой команде. Он лучший игрок в мире. Очень приятно было играть с ним в одном клубе, но сейчас он не футболист «Реала», — заявил бразилец.

Напомним, летом Роналду перешел в «Ювентус». В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провел 26 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  As

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