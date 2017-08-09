«Ахмат» приобрел бразильского футболиста

Автор: Алена Груздева 0

«Ахмат» подписал контракт с бразильским игроком Исмаэлом. Об этом сообщает пресс-служба бывшего клуба футболиста, шведского «Кальмара». 

Хотя подробности сделки не уточнены, ресурс Transfermarkt оценивает Исмаэла в 700 тыс евро.

«В «Кальмаре» было прекрасное время, у меня останется много воспоминаний как от игры в футбол, так и от жизни вне поля. Но теперь пришло время для следующего шага в моей карьере», — прокомментировал свой переход бразилец.

22-летний игрок всю карьеру провел в шведском «Кальмаре», в 115 матчах он забил 6 голов и отдал 13 голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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