«Бешикташ» может продать Домагоя Виду

«Бешикташ» может расстаться с защитником команды Домагоем Видой. В летнее трансферное окно он, возможно, сменит клубную прописку.

Сообщается, что игроком интересуются итальянские клубы: «Рома» и «Лацио». Также и «Севилья» обратила внимание на хорватского футболиста. Утверждается, что турецкий клуб готов отпустить Виду за 15 млн евро.

Напомним, контракт защитника и «Бешикташа» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он провел 23 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Duhuliye