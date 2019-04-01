«Бешикташ» может продать Домагоя Виду

Автор: Дарья Григорьева 0

Вида

«Бешикташ» может расстаться с защитником команды Домагоем Видой. В летнее трансферное окно он, возможно, сменит клубную прописку. 

Сообщается, что игроком интересуются итальянские клубы: «Рома» и «Лацио». Также и «Севилья» обратила внимание на хорватского футболиста. Утверждается, что турецкий клуб готов отпустить Виду за 15 млн евро.

Напомним, контракт защитника и «Бешикташа» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он провел 23 матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Duhuliye

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