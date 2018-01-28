«ПСЖ» и «Тоттенхэм» согласовали переход Лукаса Моуры

Автор: Лидия Дидык 0

Анхель Ди Мария, Лукас Моура

Хавбек «ПСЖ» Лукас Моура близок к переходу в «Тоттенхэм». Клубы практически согласовали условия сделки. Сумма трансфера составит более 25 миллионов евро.

«Мы ожидаем скорого завершения переговоров, все очень хорошо развивается в нужном ключе», – сообщили лица из окружения футболиста.

Несмотря на благоприятный ход переговоров о переходе в «Тоттенхэм», агенты полузащитника сохраняют постоянные контакты с «Арсеналом» и заинтересованными испанскими клубами.

Фото: Global Look Press
Источник: Get French Football News

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