«ПСЖ» и «Тоттенхэм» согласовали переход Лукаса Моуры

Хавбек «ПСЖ» Лукас Моура близок к переходу в «Тоттенхэм». Клубы практически согласовали условия сделки. Сумма трансфера составит более 25 миллионов евро.

«Мы ожидаем скорого завершения переговоров, все очень хорошо развивается в нужном ключе», – сообщили лица из окружения футболиста.

Несмотря на благоприятный ход переговоров о переходе в «Тоттенхэм», агенты полузащитника сохраняют постоянные контакты с «Арсеналом» и заинтересованными испанскими клубами.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News