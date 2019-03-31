Вадим Евсеев о ничье с ЦСКА: «Соперник был сильнее и должен был выигрывать»

Автор: Роман Шлуинский 0

Матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» завершился ничьей (2:2). Главный тренер «Уфы» прокомментировал итоги встречи.

-С корабля на бал тяжело было, конечно, но помощники, которые остались в «Уфе», мне помогли. А ставили мы на быстрые атаки и отборы. Соперник был сильнее и должен был выигрывать. Так складывается футбол, поэтому надо играть до конца. Мы доиграли концовку. Что касается замены Кротова, то она была проведена с тактической точки зрения.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Евсеев

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Александр Дюков возглавил РФС, экс-глава КХЛ стал новым президентом «Зенита», ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы. Главные новости дня

Эммануэль Фримпонг

Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 