Вадим Евсеев о ничье с ЦСКА: «Соперник был сильнее и должен был выигрывать»

Матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» завершился ничьей (2:2). Главный тренер «Уфы» прокомментировал итоги встречи.

-С корабля на бал тяжело было, конечно, но помощники, которые остались в «Уфе», мне помогли. А ставили мы на быстрые атаки и отборы. Соперник был сильнее и должен был выигрывать. Так складывается футбол, поэтому надо играть до конца. Мы доиграли концовку. Что касается замены Кротова, то она была проведена с тактической точки зрения.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»