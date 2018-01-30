Эмерсон дос Сантос покинул расположение «Ромы» и сегодня пройдет медосмотр для «Челси»

Защитник «Ромы» Эмерсон дос Сантос близок к переходу в «Челси». Совсем скоро игрок пройдет медосмотр в Англии.

Бразилец сегодня покинул расположение римского клуба и в ближайшее время вылетит в Лондон для прохождения медосмотра, который запланирован на сегодня.

«Челси» заплатит за защитника 20 миллионов евро. Еще 6-8 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят подписать Эмерсона у «Ромы» вместе с форвардом Эдином Джеко, но трансфер боснийца в итоге сорвался.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia