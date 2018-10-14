Лукаку: «Получил бы удовольствие от перехода в Серию А? Конечно, почему бы и нет»

Автор: Дарья Григорьева 0

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку назвал одну из двух лучших команд Европы. Нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что это «Ювентус».

«У «Ювентуса» отличная стратегия развития, поэтому клуб продолжает двигаться вперёд. Каждый год они стараются стать сильнее. Без сомнения, «Ювентус» — одна из двух лучших команд в Европе. У туринцев отличный тренер и невероятные игроки на каждой позиции. Конечно, Криштиану Роналду выделяется, но нужно обязательно следить и за другими футболистами. Пауло Дибала впечатляет и становится сильнее день за днём, Дуглас Коста хорош. В целом, у нас непростая группа, но «Манчестер Юнайтед» хочет выйти в следующую стадию с первого места.
Получил бы удовольствие от перехода в Серию А? Конечно, почему бы и нет» — заявил Лукаку

Напомним, что в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перешел в 2017 году. На счету футболиста «за красных дьяволов» 20 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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