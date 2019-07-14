Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Сити», «МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии. По информации британских СМИ, им интересуются почти все топ клубы Англии.

По сообщениям источника, форвард входит в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы готовы выложить за трансфер Чалова в 20 млн фунтов.

К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности, «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». К тому же Чалов привлек внимание «Севильи» и «Монако».

В прошедшем сезоне чемпионата России Чалов стал лучшим бомбардиром, отметившись 15 голами и 7 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Mirror