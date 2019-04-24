Криштиану Роналду посоветовал «Ювентусу» некоторых игроков

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и клуб провели беседу, касающуюся летнего трансферного окна. Сообщается, португалец посоветовал некоторых игроков туринцам.

По информации прессы, форвард посоветовал клубу пятерых футболистов. Они, по его мнению, могут усилить команду в следующем сезоне. В предполагаемый список вошли следующие игроки: полузащитник Жоау Фелиш («Бенфика»), защитник Рафаэль Варан и полузащитник Иско (оба — «Реал»), защитник Костас Манолас («Рома») и хавбек Танги Ндомбеле («Лион»).

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror