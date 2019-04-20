Андрей Аршавин: «Когда я поднял кубок, это был один из лучших дней в моей карьере»

В столичном ТЦ «Авиапарк» 20 апреля прошел Трофи-тур Лиги Европы УЕФА. В презентации кубка принял участие и бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

«Хочу представить этот кубок, который я поднимал 11 лет назад. Это был один из лучших дней в моей карьере, когда «Зенит» обыграл «Рейнджерс», — сказал Аршавин.

После ведущий попросил Андрея поднять кубок.

С экс-игроком петербургского клуба можно было сфотографироваться и получить от него автограф. Также на презентацию заглянул и бывший футболист Евгений Савин, известный по своему Youtube-каналу «КраCава».

Напомним, Трофи-тур Лиги Европы УЕФА прошел впервые в истории. Стартовал он 5 марта в Женеве, а завершится 17 мая в Баку, где пройдет финал турнира. В Москве презентация пройдет с 20 по 21 апреля. На следующий день гостями мероприятия станут полузащитник «Крыльев Советов», ранее выступавший за сборную России, Александр Самедов и Вели Гасымов, посол финального матча Лиги Европы 2019 года.

Трофи-тур позволил поклонникам футбола из разных частей Европы увидеть кубок перед финальными играми сезона-2019/20. Презентация уже состоялась в Женеве, Севилье, Берлине, Лондоне, Милане и теперь Москве. Трофей также увидят в Париже и в Баку.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»