Маттео Политано: «Интер» более мотивирован чем «Ювентус»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Интера» Маттео Политано поделился ожиданиями от игры против «Ювентуса». Встреча начнется на «Сан-Сиро» сегодня в 21:30.

«Безусловно, мы будем гораздо мотивированнее, чем «Ювентус». У нас по-прежнему остаются нерешенные задачи, в то время как они уже стали чемпионами.

Победа над «Ювентусом» – это всегда особое наслаждение, особенно сейчас, когда они выиграли чемпионат.

Теперь мы должны обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов и после этого работать над тем, чтобы выйти на уровень «Ювентуса».

Мы могли победить, когда встречались с ними в прошлый раз, и тогда результат не отражал показанную обеими командами игру, ведь у нас было так много моментов в первом тайме», – сказал Политано.

25-летний полузащитник выступает за миланский клуб с 2018 года. Итальянец сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Летом 2018 года Политано перешел из «Сампдории» в «Интер» на правах аренды.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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