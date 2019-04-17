«Коламбус» выбил чемпиона регулярки в сухую

«Коламбус» победил «Тампу» (7:3) в матче первого раунда Кубка Стэнли (4-0 в серии). Таким образом команда установила важное достижение.

«Блю Джекетс» оказались четвертыми в истории клубом, выбившим из турнира действующего победителя регулярного чемпионата НХЛ всухую (учитывались серии до 4 побед). Примечательно, что в результате эти первые три клуба выиграли Кубок Стэнли. Также «Коламбус» впервые вышел во второй раунд плей-офф, предыдущие четыре попытки были неудачными.

Фото: Global Look Press

Источник: PR NHL