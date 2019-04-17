«Коламбус» выбил чемпиона регулярки в сухую

Автор: Дарья Григорьева 0

«Коламбус» победил «Тампу» (7:3) в матче первого раунда Кубка Стэнли (4-0 в серии). Таким образом команда установила важное достижение.

«Блю Джекетс» оказались четвертыми в истории клубом, выбившим из турнира действующего победителя регулярного чемпионата НХЛ всухую (учитывались серии до 4 побед). Примечательно, что в результате эти первые три клуба выиграли Кубок Стэнли. Также «Коламбус» впервые вышел во второй раунд плей-офф, предыдущие четыре попытки были неудачными.

Фото: Global Look Press
Источник: PR NHL

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Что там у наших. 10 российских игроков в НХЛ: как они проводят сезон-2018/19

Никита Кучеров стал обладателем приза «Арт Росс Трофи»-2018/19

«Тампа-Бэй» и все, все, все. Что ждет лучшую команду сезона в плей-офф НХЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 